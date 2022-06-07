Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, «окончится за столом переговоров».

Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом США Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне.

«Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе», – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что это превратилось в «войну на истощение», в которой украинцы «платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя», но «Россия несет большие потери». Он похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США «изменяет ситуацию на поле боя каждый день».

«Президент Путин хотел меньше НАТО и поэтому он вторгся в Украину, но получает больше», – добавил Столтенберг.

Напомним, что о намерении вступить в НАТО после войны в Украине заявили Финляндия и Швеция, хотя первая придерживалась нейтралитета 75, а вторая – 213 лет. При этом граница с Финляндией находится всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Так что в стремлении обезопасить Россию от НАТО Путин войной в Украине только ухудшил ситуацию.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»