Зерно из Украины не может доставляться в Балтийские порты через Беларусь, так как ремонт поврежденных железных дорог на украинско-белорусской границе может послужить для новых военных ударов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Его слова приводит Delfi.

«Давайте сначала посмотрим с позиции Украины. Хотят сказать, что нужно привести в порядок всю инфраструктуру, нужно привести в порядок движение, чтобы удобрения двигались с территории Украины через Беларусь в страны Балтии – не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Им следует очень осторожно оценивать такую перспективу», — сказал Науседа.

По словам Гитанаса Науседы, Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию, а значит, о перевозке грузов через Беларусь не может быть и речи. По мнению литовского президента, следует искать альтернативные способы доставки зерна. Он добавил также, что не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву.

Напомним, что в середине мая в американских СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон изучает возможность отменить на полгода санкции на белорусские калийные удобрения в обмен на то, что Минск согласится на транзит украинского зерна через территорию страны.

На днях о подобном заговорил и президент России Владимир Путин, сообщив, что самый лучший путь для украинского зерна — через Беларусь. “Самое легкое, самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и Балтийское море, и дальше – в любую точку. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Но это не наш вопрос,” — сказал он.

Президент Литвы идею категорически не поддерживает.

«Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что — давайте закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?», — заявил г-н Науседа.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь.

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