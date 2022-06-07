Команда новозеландских ученых из университетов Веллингтона, Окленда, Отаго, а также из Национального института водных и атмосферных исследований обнаружила под антарктическим льдом живую экосистему с организмами на глубине 500 метров.

В ходе исследовательских работ специалисты пробурили 500-метровый лед, под которым скрывалось устье реки. В какой-то момент ученые заметили целую группу небольших членистоногих существ, чья длина достигала 5 мм. Более пристальное изучение выявило, что это, вероятно, амфиподы – маленькие животные, к которым также относятся омары, крабы и клещи.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»