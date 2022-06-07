1 июня стало известно о смерти звезды мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич.

Елена Ясевич родилась 12 декабря 1978 года в белорусском Волковыске в семье бухгалтера и военного. Из-за службы отца семья часто переезжала: сначала в Бурятию, потом в Мурманскую область. Летом Лена жила у прабабушки, которая и стала ее проводником в мир магии и древних ритуалов. Правда, способность видеть ауру людей и предсказывать будущее пришла к девочке через травму: в шесть лет Ясевич ошпарилась кипятком так, что ее пришлось ввести в медикаментозную кому, врачи едва вытащили девочку с того света. После этого и началось.

Елена Ясевич стала участницей «Битвы экстрасенсов» в 2011 году. Она безупречно прошла отборочные испытания, став участницей 12-го сезона. Елена называла себя ведьмой и утверждала, что использует темную магию. По мнению некоторых телезрителей и «коллег», именно это могло негативно отразиться на ее жизни.

О том, что Елена Ясевич, которой было всего 43 года, умерла, сообщил ее коллега, участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин. Позже подробностями произошедшего поделилась подруга Елена Заманская.

По ее словам, у Ясевич были серьезные проблемы со здоровьем, однако лечиться она не любила, находила любой повод, чтобы не посещать врачей. Как рассказала приятельница, Ясевич дважды переболела коронавирусом за короткий период, в результате у нее начались осложнения.

«Она такой человек – всегда считает, что сама всё сможет, всё преодолеет, доктора ей не нужны. У нас это всегда было большой темой для споров, хоть я и сама не любитель ходить по врачам. Но когда видишь, что человеку необходимо… Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются, – на дом приехала скорая, сделали капельницу, всё обошлось», – рассказала Заманская.

Но на днях случился новый приступ. Ясевич в бессознательном состоянии доставили в больницу. У нее отказали почки. В понедельник, 30 мая, Елена оказалась в клинике, а во вторник, 31 мая, умерла. По словам подруги, в сознание она так и не пришла.

Также на общее состояние здоровья Ясевич могла повлиять смерть ребенка – в 2018 году она пережила смерть своей новорожденной дочери.

Прощание со звездой мистического шоу «Битва экстрасенсов» состоялось в пятницу 3 июня в Санкт-Петербурге.

Алина ГЛИНСКАЯ.

***

МИСТИКА

Опасный дар

В десять лет Елена могла предвидеть скорую смерть, а в 15 научилась делать привороты. Мама была в ужасе от занятия дочери, опасаясь, что, если кто-то узнает о способностях девочки, ее заберут в психиатрическую лечебницу. Уговоры на подростка не влияли, и в старших классах Ясевич уже сознательно экспериментировала с магией.

В ту пору Елена еще не умела контролировать силу, что приводило к непредсказуемым последствиям. Так, девушка винила себя в трагедии брата, ставшего инвалидом вследствие автомобильной катастрофы: за пару часов до ДТП родственники серьезно поссорились, и Ясевич пожелала Сергею попасть в аварию.

Чувство вины съедало девушку изнутри, и следующие несколько лет она провела в депрессии, которую пыталась заглушить запрещенными веществами. Понадобилось огромное волевое усилие, чтобы завязать с наркотиками и дать себе второй шанс. В итоге Елена поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций и стала продавать медицинское оборудование.

На работе Ясевич продержалась три года, пока встреча с другой ведьмой, Натальей Бантеевой, не изменила ее жизнь. Елена устроилась к ведьме в Центр развития личности, а когда Наталья разглядела в блондинке ее способности, то посоветовала развивать дар. Одним из способов движения по этому пути стало участие в 12-м сезоне «Битвы экстрасенсов».

С первых же испытаний Ясевич громко заявила о себе как о претендентке на главный приз – «Синюю руку». Она безошибочно угадывала места убийств, описывала содержимое черного ящика и характер владельца вещей, что лежали внутри, пользовалась магией огня. В итоге в финале проекта Елена легко обошла Анатолия Леденева и Викторию Комахину.

Елене была не столь важна победа: ведьма говорила, что пришла на ТВ, надеясь продемонстрировать, как люди сами способны менять свою судьбу. Почему же тогда Ясевич не сумела помочь ни себе, ни близким?

Любовь и смерть

Формально Елена не была замужем, однако строила отношения с избранником по имени Александр. В 2005-м у пары родилась дочка Настя, которая заставила Ясевич переосмыслить жизнь: отныне семья стала главным приоритетом медиума, хотя, открыв частную практику, победительница «Битвы экстрасенсов» не бросила тех, кто нуждался в ее помощи.

Что именно случилось с Александром, не известно, однако подруга экстрасенса Елена Заманская сообщала о том, что Настя потеряла отца.

Следующая важная глава в судьбе медиума началась в 2017-м: Елена Ясевич забеременела от возлюбленного Валерия, который занимался транспортным бизнесом в Германии. Как говорила ведьма, они с избранником привыкли жить на две страны.

Сразу несколько моментов омрачали вторую беременность медиума. Рожать Елена собиралась в перинатальном центре имени Алмазова, пациентки которого в основном женщины с патологиями. Как оказалось, Ясевич страдала тромбофилией – редким заболеванием, которое может привести к тромбозам и обильной кровопотере. Поэтому на случай ЧП экстрасенсу даже нашли доноров.

Второй нюанс, который напрягал Ясевич, заключался во внезапной активности хейтеров. Один из недоброжелателей даже написал беременной женщине, что ей пора повторить путь Илоны Новоселовой – медиума, которая то ли покончила с собой, то ли погибла в результате несчастного случая.

Несмотря на угрозы в Сети и тот факт, что из-за противопоказаний Елене запретили рожать с эпидуральной анестезией, 28 февраля 2018 года на свет появилась дочка Татьяна. «Было невыносимо больно! Даже не знаю, с чем можно сравнить эти ощущения. Думала, что ударю акушерку ногой. Так кричала на нее, что потом извинялась. К счастью, недолго мучилась. Схватки начались около 11 утра, а родила в час дня», – делилась Ясевич с изданием «СтарХит».

Елена отмечала, что девочка родилась здоровой: весом в 3050 граммов, ростом 50 сантиметров. О недоношенности тоже говорить не приходилось, ведь малышка, наоборот, «задержалась» на две недели. Серьезных проблем не наблюдалось и у ее мамы. «Скоро Валера приедет. Правда, мне придется немного задержаться здесь, потому что нужно сделать несколько капельниц, чтобы восстановить баланс тромбоцитов», – поясняла Ясевич.

Но что-то пошло не так. В декабре 2018-го Елена огорошила поклонников печальным признанием. «Путь магов… Вот и 40, жизнь обнулилась. Потеряла себя, всё, чем дорожила, кроме Настеньки… Хоть Бог мне ее оставил, это счастье великое. Ищу, как найти способ желания жить… Радует то, что боль утраты дает обрести веру в то, что счастье и возможность вдыхать воздух полной грудью, наслаждаясь жизнью, настанет», – писала экстрасенс в соцсетях.

Как выяснилось, здоровой новорожденная дочка не была. «Прооперировали малышку в Алмазово, с сердцем были проблемы, занесли инфекцию. Причем нескольким детям. Я говорила: почему ты не судишься? А там такая инфекция, которая через три часа погибает, она видна только в живом организме. Лена мне после смерти дочери позвонила, попросила приехать, побыть с ней. А я сама психотерапевт по второму образованию, вытаскивала ее из этого состояния», – поясняла подруга Ясевич, юрист Елена Заманская.

Сломленная потерями

Коллеги по «Битве экстрасенсов» говорили, что после смерти ребенка Елена сильно сдала, буквально сломалась, стала хуже выглядеть. Но и на этом испытания медиума не закончились: полгода назад умер брат Ясевич, за судьбу которого ведьма, по ее собственному убеждению, несла ответственность.

«Младший брат с инвалидностью жил, у него было нарушение сердечно-сосудистой системы, подхватил вирус – не знаю, COVID или нет, и у него просто остановилось сердце», – уточняла Заманская.

Дальше всё развивалось стремительно: в ноябре подруга уговаривала Елену лечь в клинику на обследование и поддерживающую терапию, ведь проблемы с печенью и кровеносной системой стали критическими. Но Ясевич оттягивала момент обращения к специалистам: то помогала родным, то клиентам. Можно предположить, что после смерти дочери медиум в принципе потеряла веру в докторов.

«Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются, – на дом приехала скорая, сделали капельницу, но она отказалась ехать в больницу в тот раз. Но вы понимаете, надо знать Лену Ясевич, ей вообще мало кто решался что-то советовать и говорить против ее мнения. У нее была позиция, что если она этому миру нужна, то она со всем справится», – подчеркивала Заманская.

Второго приступа 43-летняя Елена не пережила: хотя друг доставил ее в клинику, женщина потеряла сознание и больше не очнулась – отказали почки. Теперь знакомые Ясевич волнуются за судьбу дочери медиума Насти, ведь девушка несовершеннолетняя, оба ее родителя мертвы, ну а бабушка не сможет оформить на себя опеку из-за возраста и состояния здоровья.

«Я общалась с мамой Лены, ей 68 лет, она в крайне тяжелом состоянии – за полгода она похоронила сына, а теперь хоронит дочь. Пытаюсь ее избавить от каких-то таких нюансов, помогаю. Настя дружит с моей дочерью, уже всё, конечно, знает. Мы списались, было уже достаточно поздно, попыталась как-то поддержать. Держится. Ей 16, она получила правильное воспитание: Лена считала, что ребенок должен по возможности зарабатывать на свои какие-то расходы. Мама обеспечила ей эту возможность, устроила на работу к знакомым, она сейчас на каникулах подрабатывает», – добавила Заманская.

Проклятие конкурентов?

Мать Елены Ясевич обмолвилась, что не видит в кончине медиума ничего сверхъестественного, ведь дочь давно и тяжело болела. Не возникает и сомнений в том, что здоровье экстрасенса могла подорвать череда смертей близких. Однако есть версия, что Елену прокляли конкуренты, потому и спасти себя и родственников у нее не вышло. Подтверждает теорию загадочное послание, оставленное на стене Ясевич в соцсетях человеком, представившимся членом немецкого оккультного общества. Происки это хейтеров или серьезная угроза – мы никогда не узнаем.

«Ну что, Ленусик, надеюсь, сидя в аду на горячей сковородке с Бантеевским ковеном, ты вспомнила наши с Воробей проклятия?! Как ты после них детей теряла? Никогда не хвались своей защитой, если ее так легко пробить! Хрюкать в сторону посвященных в «Общество Туле» себе дороже выходит, в чем ты и убедилась, умерев», – гласит зловещий комментарий.

Елена ВЛАСОВА. («СтарХит»)

Публикация из № 45 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»