После проблем на украинском направлении Кирилл решил внезапно слетать в Минск. Так сказать, с ревизией и страху понагнать, пишет политолог Игорь Тышкевич.

Ревизия – встреча с Лукашенко и клиром Белорусского экзархата РПЦ. Тут есть проблема, поскольку внутри белорусского православия существуют три базовые группы. Одна – белорусоцентричные священники, которые в перспективе могут и заговорить о большей самостоятельности (точнее говорили и раньше, но с разным уровнем успехов).

Вторая – откровенно пророссийское крыло, для которого не существует Беларуси, а есть “Великая Россия” и “триединый русский народ”.

И третья – весьма странная. Они колеблются вместе с политическим ветром. Но ветром местным. Так сказать, государевы люди, где “государь” – Лукашенко.

При патриархе Филарете (последние годы его жизни) сильны были позиции первой и третьей групп. Открыто говорили, что статус “экзархата” – слишком мало для белорусской церкви. Но про автокефалию открыто не заикались.

Потом приехал “Павел – ядерный краник” – его послали в Беларусь с должности митрополита рязанского. Активно говорил о “русском мире” и договорился до того, что существует “много богов” – дескать у униатов и католиков “свой Бог”. Павла аккуратно выжили. Заслуга не Лукашенко, а, скорее, части клира.

И, наконец, сейчас белорусским экзархатом руководит местный, уроженец Лунинца митрополит Вениамин. Который явно не принадлежит ни к одной из групп (что редкость), но больше тяготеет к “государевым людям”. Такими, насколько понимаю, были условия компромисса при “изгнании ядерного краника” – нового явного “русскомирца” не хотели, а явно пробелорусского либо “лукашенковского” не хотела Москва.

Вроде бы всё для РПЦ сложилось хорошо. Но демарш украинского филиала (точнее перспектива его продолжения) не на шутку встревожил руководителя “православного МИД РФ”. Ведь случись новое сближение непромосковских групп – результат может не порадовать. Явной автокефалии не будет без изменения политического фона, а вот разговоры о больших правах, большей самостоятельности – вполне.

Своим информаторам Кирилл уже, вероятно не доверяет и решил сам приехать. Где-то просто поговорить, где-то серьёзно попугать (на всякий случай). Результат увидим, думаю, через месяца три-четыре.

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