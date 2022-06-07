Пресс-служба Министерства обороны Беларуси 7 июня сообщила, что начались учения по переходу с мирного времени на военное. Там уточнили, что это мероприятие плановое.

«Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки», — рассказали в министерстве.

Военные уточнили, что цель таких учений — в проведении «комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время».

Что такое военное время?

Согласно закоу «Об обороне», с момента объявления войны или нападения на Республику Беларусь наступает военное время. Началом военного времени являются день и час объявления войны или нападения на Республику Беларусь. Окончанием военного времени являются объявленные день и час заключения мира между воюющими сторонами.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»