Известный белорусский футболист рассказал о превратностях судьбы.

Михаил Маковский и его брат-близнец Владимир начали заниматься футболом в Молодечно. Играли в минском «Динамо», в составе киевского стали чемпионами Украины.

Позже Михаил Маковский выступал за киевский ЦСКА, «Закарпатье», бакинский «Интер», «Дариду», «Городею», «Сморгонь». Работал тренером в клубах «Ислочь», «Нёман-Агро»… Сейчас известный в прошлом футболист занят в сфере, далекой от футбола.

«Работаю на мясокомбинате, он на окраине Молодечно находится, – рассказал Михаил МАКОВСКИЙ football.by. – Раньше Юрию Чижу принадлежал. Называется «Велес-Мит». Работаю с прошлого августа. График – «два через два». С восьми утра до восьми вечера два дня подряд. Потом два выходных. А затем с восьми вечера до восьми утра две подряд ночи – и опять два выходных.

У меня физуха нормальная, позволяет и ночью нормально работать. Да и перед ночной сменой отсыпаешься днем. А так, да – поначалу тяжело было. Но потом привыкаешь.

Я – упаковщик. Грузчики привозят нам в ящиках разделанное мясо. Надеваешь перчаточки, засовываешь куски в пакеты и кладешь на конвейер. Он его вакуумирует. Потом это мясо попадает в коробки, которые ставят в морозильник.

За обед на предприятии платишь только 30 процентов цены – остальные 70 берет на себя завод. А еще ночью на бутерброды колбасу дают. Надо к ним только чай-кофе с собой взять.

Зарплата – тысяча рублей. Для Молодечно нормальные деньги.

Кстати, на мясокомбинате есть еще бывшие футболисты – Сергей Рысик, Слава Волчок. Рысик еще в «Металлурге» играл у Боровского. Последним защитником. Вообще, коллектив там хороший. Даже хочется на работу идти».

До этого экс-футболист трудился в одной из школ Молодечно преподавателем физкультуры, но говорит, что удовольствия это ему не доставляло:

«Я, когда работал в 3-й школе физруком, как-то тяжелее было. От детей этих шум-гам постоянный. И сам глотку надрываешь. И главное – «не поцарапайте ребенка». А когда эта толпа забегает в зал на физкультуру, как тут не поцарапаться? Плюс еще журналы, которые заполнять постоянно нужно. А они справки эти приносят. Или без формы приходят. И тогда надо смотреть, допускать ученика к занятию или нет.

Когда в 2020-м пандемия началась, история была. Помнишь, как в журнале «н» ставили отсутствующим? Так у меня в третьей четверти шестой или седьмой класс не ходил вообще. Я к директору: «Как им оценки за четверть выставлять?» Знаешь, сколько пришлось в журнал этих буковок «н» поставить? 786. Я даже сфотографировал на память. А за четверть всем зачет».

Также Михаил Маковский рассказал, что перестал общаться со своим братом.

«Хотя я с ним не ругался, – уточняет Михаил. – Жил в Молодечно в родительской квартире. Он мне клялся, что ее не продадим. А только я уехал в Питер – через неделю узнаю, что продал.

Видимо, нужно было ему за штрафы рассчитаться. Всем говорит, что моя доля с продажи квартиры в банке лежит. А я: «Так давай мне ее. Где она?» Нет ее.

Квартиру продали за 26–27 тысяч долларов. Для однокомнатной квартиры в Молодечно – нормальная цена.

Знаю, что брат жил с женщиной. Она нас с братом и поссорила. Попросила: «Выручите». А у нее ваучеры были, которые еще от бабушки остались. И которые можно только на недвижимость потратить. Мы на нее ту родительскую квартиру и переписали – ей как бы продали. Она пошла в банк и обналичила эти ваучеры, чтобы якобы с нами рассчитаться. После этого собирались ее оттуда выписать, чтобы самим снова там прописаться. Но этого не произошло. Получается, у меня и квартиры нет, и денег за нее. Она начала с Вовкой жить, замуж за него вышла. А меня прописали к ее родителям. Но я такой человек, что так не могу. Смысл их беспокоить?

Теперь живу где придется. Раньше с женщиной жил, с Танюшкой моей. Знаю ее лет двадцать, если не больше. Да я и сейчас с ней живу – правда, недавно поругались. Поэтому пока ночую у знакомого в общежитии, с которым мы с одного двора. А сейчас буду искать съемное жилье».

Публикация из № 45 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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