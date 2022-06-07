Экс-президент России а сейчас — заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что “ненавидит врагов” России и пообещал, что до конца жизни будет “делать все, чтобы они исчезли”.

“Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли”, – написал он.

Но есть и другая версия. Она заключается в том, что в России вновь стоит вопрос о преемнике Путина. И многие считают, что Медведев принял на себя роль покойного Жириновского, чтобы понравиться силовикам и, возможно, вновь сесть в кресло президента РФ.

Напомним, что ранее у Медведева был имидж либерала.

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