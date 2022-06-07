Что это означает для них, а также белорусов, которые их поддерживают? Ситуацию разъясняет адвокат Владимир Пыльченко.

– Как и почему это произошло и что это за перечень?

– Этот перечень ведется КГБ. Включение в него граждан и организаций осуществляется по решению председателя КГБ или его заместителей в соответствии с положением, утвержденным правительством (постановление Совета Министров от 30.12.2014 №1256). Само положение принято для целей предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Включение лиц в этот перечень возлагает ряд обязанностей для участников финансовых операций.

Основанием для включения в перечень является в том числе вступивший в законную силу приговор суда по некоторым статьям Уголовного кодекса (их больше 20). В случае с Марией и Максимом это приговор по статье 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

– А какое отношение такие призывы имеют к терроризму?

– Если публичный призыв был направлен на совершение акта терроризма, то, очевидно, имеет отношение. Но призывы могут подстрекать и к другим действиям, с терроризмом не связанным. В частности, как сейчас сформулирована в новой редакции статья 361 УК: призыв к санкциям в отношении Республики Беларусь также влечет ответственность по этой статье, что к терроризму явно отношения не имеет.

Поэтому ответ на вопрос, все ли граждане, осужденные по этой статье, подлежат включению в перечень, отрицательный. Нет, не все. Из постановления №1256 видно, что это распространяется только на тех граждан, в отношении которых КГБ располагает сведениями о причастности к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения. А сам приговор представляет собой лишь основание для внесения лица в этот перечень.

– Что включает в себя террористическая деятельность по белорусскому законодательству и какое отношение к этому имеют Мария и Максим?

– Чтобы не цитировать длинные формулировки закона, скажу, что в целом трактовка террористической деятельности и акта терроризма соответствует общепринятым представлениям об этих терминах. Речь идет о взрывах, поджогах, похищении людей, удержании их в качестве заложников в целях устрашения населения, дестабилизации общественного порядка и т.п.

Какое отношение ко всему этому имеют Мария и Максима – мне не понятно. Впрочем, я не видел решения о включении Марии в перечень и не знаю, какие сведения послужили тому основанием с позиции КГБ.

– Будете обжаловать это решение?

– Полагаю, оспаривать это решение будем. Есть на этот счет мысли, но я не вижу необходимости их преждевременно озвучивать.

***

Последствия для Знака и Колесниковой от включения в перечень – запрет финансовых операций, включая перечисление денег в колонию, и, вероятно, дополнительное внимание со стороны администрации колонии. Впрочем, Маша и Макс и так на особом учете – на их одежде нашиты желтые треугольники, сообщают их коллеги.

Публикация из № 45 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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