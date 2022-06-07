У клуба, который выступает в высшей лиге чемпионата Беларуси, финансовые проблемы.

Несмотря на материальные сложности, команда сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице, но оптимизма по поводу более высоких позиций у главного тренера «Ислочи» Артема Радькова нет.

«Мы думаем, как футболистов покормить, а не о том, как первое место занять, – посетовал на днях тренер. – По возможностям своим живем, какие-то цели ставим. Работаем, надеемся, что это к чему-то хорошему приведет».

Пошли разговоры об отставке Артема Радькова, но один из спортивных комментаторов, Геннадий Соловей, после нескольких проигранных «Ислочью» матчей заявил, что «надо остыть и успокоиться».

«И уже на холодную голову разговаривать с руководством, с тем же Владимиром Пинчуком о таких вещах, – сообщил комментатор. – Насколько мне известно, в команде есть напряжение. Это правда. И в раздевалке не всё хорошо, но никто не сомневается в компетенции Радькова. И никто не сомневается в том, что он болеет за дело. Есть задержки по зарплатам. Нормальная история для «Ислочи». Тяжело приходится тем же легионерам, которые по четыре месяца не видят денег, это тоже не может не сказываться».

Напомним: бизнесмен Владимир Пинчук – один из учредителей «Ислочи».

«В основном зарабатываю строительством и сдачей имущества в аренду, – рассказывал бизнесмен в одном из своих интервью. – Но я не очень люблю об этом говорить и не хочу.

И никогда не считал, какую сумму вложили в «Ислочь» с момента основания. Причем это не только «Ислочи» касается. Вот строю беседку или дом. Мои знакомые, которые также занимаются стройкой, записывают каждый саморез, а я нет. Куплю еженедельник, начну вести – записи обрываются через пару листов. Даже приблизительной суммы не скажу».

Публикация из № 45 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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