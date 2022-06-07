Участники референдума в Казахстане поддержали внесение конституционных поправок по превращению страны в президентскую республику с сильным парламентом. Соответствующие изменения, предложенные нынешним президентом Касымом-Жомартом Токаевым, поддержали более 77 процентов избирателей.

В рамках обновленной Конституции в Казахстане будет закреплен равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений. Кроме того, будет введен запрет для ближайших родственников главы государства занимать должности руководителей в квазигосударственном секторе.

Что касается первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, то, согласно нововведениям, он будет лишен конституционного статуса «елбасы» – «отца нации».

Следует отметить, что нынешний лидер страны Токаев решил реформировать Конституцию после подавления кровопролитных беспорядков, происходивших в Казахстане этой зимой. Тогда же Назарбаев и его родственники были лишены влиятельных государственных должностей. Согласно мнениям экспертов, нынешний референдум можно расценивать как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок.

Публикация из № 45 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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