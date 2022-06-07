До этого компания приостановила в стране коммерческую активность и прекратила продажу программного обеспечения и сотрудничество с российскими оборонными предприятиями.

IBM объявила о прекращении работы в России, сообщает РБК со ссылкой на The Economist.

В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой активности в стране и прекращении продажи программного обеспечения и сотрудничества с российскими оборонными предприятиями из-за операции на Украине.

IBM основана в 1911 году и сначала производила весы, сырорезки и перфорационные машины. В 1943 году вышел первый компьютер IBM, в 1981-м — первый персональный компьютер IBM PC. Теперь корпорация производит программные обеспечения и предоставляет консалтинговые услуги и ИТ-сервисы. В 1974 году был открыт офис компании в Москве.

После начала боевых действий на Украине деятельность в России приостановили или полностью прекратили многие компании. В начале марта продажу товаров и предоставление услуг в стране приостановили Microsoft и Adobe. В начале апреля работу в России приостановила Intel.

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