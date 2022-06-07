Лекарства, которые могут спровоцировать выпадение волос, назвал в эфире телеканала «Россия 1» доктор Мясников, пишет РИА «Новости».

По его словам, сигнал об облысении – выпадение около 20% волос. Одна из частых причин потери волос – прием противосудорожных препаратов, станинов, антибиотиков, средств против повышенного давления, лекарств от болезней желудка.

«Если вас это беспокоит, надо посмотреть, что еще вы принимаете. Вам дают витамины от выпадения волос, а при этом вы можете принимать не очень нужные вам лекарства, которые провоцируют выпадение волос», – заявил Мясников.

Кроме того, у женщин наиболее частая причина выпадения волос – недостаток белка в рационе и железодефицитная анемия, отметил врач. Волосы также могут сильно выпадать из-за хронических и инфекционных заболеваний, болезней щитовидки и сердца.

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