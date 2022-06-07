Знаю, что «Народная Воля» теперь выходит только в электронном варианте. Но в любом случае хочу высказаться именно на ее страницах, а не на страницах «Беларусь сегодня», которая, сколько помню, называлась «Советской Белоруссией». Давно перестала ее читать, но вот несколько дней назад случайно попал в руки номер за 31 мая. Думаю, дай пробегу глазами хотя бы по заголовкам. И читаю: «Же не манж па сис жур». Что за абракадабра? Но автор тут же в подзаголовке поясняет: это известная фраза из советской классики. И добавляет: она вполне может стать классической и в Евросоюзе.

Почему в Евросоюзе? И на этот вопрос автор публикации Максим Осипов дал ответ. Первая главка материала озаглавлена: «Старая добрая Европа стала недоброй». Согласитесь, завораживает такое утверждение. Полагаю, и вам, читатели «Народной Воли», хочется знать, на чем оно базируется. Чтобы не исказить мысли автора, не буду пересказывать этот фрагмент статьи, лучше приведу его полностью, как говорится, слово в слово. «Власти французских городов начали выдавать населению талоны, чтобы жители смогли купить продукты питания, сообщил на днях телеканал France 2. Помощь оказывается из-за роста цен на продукты и падения покупательской способности. Французским гражданам выдают талоны на 30, 20 и 5 евро. Если рост цен будет продолжаться дальше (а он продолжаться будет), не исключается повторная раздача талонов», – написал М.Осипов.

Прочитав эти строки, я подумала: ну, сейчас автор разложит всё по полочкам, детально объяснит, что там, во Франции, происходит. К моему удивлению, сказав «А», автор «Совбелки» не потрудился сказать «Б». Более того, о Франции он больше вообще не вспомнил. Зато стал клеймить английское правительство: «Тем временем средняя цена дизельного топлива в Британии в середине мая превысила 1,8 фунта стерлингов за литр, а вчера составила 1,84 фунта (5,7 белорусского рубля)». В таком же духе досталось от М.Осипова и Норвегии, Швеции, Украине, Польше, а также Литве.

Но я не буду рецензировать всю статью, напечатанную, как я уже сказала, в «Беларусь сегодня» за 31 мая под мудрёным заголовком «Же не манж па сис жур». Вернусь к тому пассажу автора, с которого начала свое письмо в «Народную Волю». Хорошо или плохо, что во Франции «начали выдавать населению талоны, чтобы жители смогли купить продукты питания»? Мне кажется, любая помощь людям не должна вызывать осуждения. Приводя этот факт, господину (или товарищу) М.Осипову стоило всё же дать кое-какую расшифровку. У многих, кто взялся прочитать его опус, наверняка, как и у меня, сразу возник такой вопрос: всем французским гражданам начали выдавать талоны или только определенной категории лиц? Если не всем, а лишь тем, кто из-за повышения цен действительно оказался в затруднительном положении, то какое количество людей правительство взяло под свою опеку? И еще. Выдают талоны «на 30, 20 и 5 евро» – это на день, на неделю, на месяц? И что за градация – каким гражданам выдают талоны на 30, а каким только на 20 и даже всего на 5 евро? Скажите, что за 5 евро можно купить в том же Париже? Может, такие деньги выдаются на одноразовое питание в специальных пунктах?

Словом, вопросов к автору публикации много. Но, похоже, он не стал утруждать себя поиском ответов. А нужно было бы четко и ясно изложить детали всей ситуации. Неужели М.Осипов думает, что читатели газеты, в которой он занимает пропагандистскую нишу, такие необразованные, не смыслящие в элементарных вещах, что, как на наживку, клюнут на его пустую информацию? Или до такой степени он и его коллеги типа Муковозчика оболванили людей, что они не задумываются, какой коктейль преподносят им со страниц официальной газеты?

Но я не собираюсь кому-то читать мораль. Просто есть желание шире порассуждать, исходя из контекста данной публикации. Нельзя не заметить, что в последнее время все государственные средства массовой информации как будто сорвались с цепи и в один голос трезвонят о том, что на Западе в магазинах – шаром покати. Не знаю, как в той же, скажем, Великобритании, но мои родственники и знакомые живут в Германии. Я почти каждый день держу с ними связь. Так вот они подтверждают, что цены действительно подскакивают, но в магазинах всё есть и голод им не угрожает.

А что касается выдачи талонов во Франции, то если таким образом правительство поддерживает людей, оказавшихся в трудном финансовом положении, – разве это плохо? Я – пенсионерка, мне немало годочков. И очень хорошо помню, когда наши власти тоже выдавали населению талоны. Но они зачастую превращались в пустые бумажки, поскольку отовариться на них удавалось не всегда – прилавки магазинов были пустые. Вот это была беда! А теперешняя ситуация во Франции совершенно иная. Речь идет просто-напросто о поддержке тех, кто в этом нуждается. Так что спасибо властям Франции скажет не один гражданин!

Что, многие из наших пенсионеров отказались бы от продовольственных талонов? Если человек имеет от государства в месяц всего-навсего 280–300 рублей – как прожить? У нас что, цены не растут? Растут, и еще как! И нашему правительству давно пора подумать, как поддерживать людей, не имеющих возможности сводить концы с концами.

Вот на какие мысли навела меня публикация Максима Осипова в газете «Беларусь сегодня».

Нина КУТЛЯНСКАЯ, пенсионерка. Минск.

Публикация из № 45 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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