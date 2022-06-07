80-летний электросамокатчик погиб под колесами грузовика

В Мозырском районе под колесами грузовика погиб 80-летний мужчина, управляющий электросамокатом, сообщает Госавтоинспекции Гомельской области.

Днем в понедельник водитель МАЗа, двигаясь по 21 км автодороги Н-4739 «Мозырь – Петриков» со стороны деревни Белое Мозырского района в направлении Мозыря, при совершении обгона, наехал прицепом на 80-летнего мужчину, управляющего электросамокатом Kugoo M4 PRO, который в этот момент двигался в попутном направлении по проезжей части дороги. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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