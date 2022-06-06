Президент Украины Владмимр Зеленский заявил, что через Беларусь Украина не готова экспортировать зерно.

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно – ред.). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим “дружественным” соседям», – приводят слова Зеленского украинские СМИ.

Ранее Александр Лукашенко в разговоре с генсеком ООН Антониу Гуттерешем заявил, что с вывозом зерна через Беларусь Минск может помочь Украине, но нужен компромисс. Он предложил, чтобы при вывозе украинского зерна порты Польши, ФРГ, стран Балтии и России были открыты и для белорусских товаров.

О том, что для вывоза украинского зерна должны быть сняты санкции с Беларуси, говорил и президент России Владимир Путин.

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