В Беларуси с 7 июня поднимается планка максимальных розничных цен на белорусских АЗС. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Со вторника стоимость автомобильного бензина АИ-92-К5-Евро составит 2,30 руб., цена АИ-95-К5-Евро – 2,40 руб., за АИ-98-К5-Евро белорусы будут платить 2,62 руб., за дизельное топливо – 2,40 руб.

Это уже пятнадцатое подорожание с начала года.

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