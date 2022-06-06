В сообщении сказано, что “в текущем году тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), сохранятся на уровне 1 января 2022 г”.

Ранее цены традиционно пересматривали с июня.

Решение о сохранении тарифов принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. В правительстве подсчитали, что снижение финансовых расходов населения на «коммуналку» до конца года должно достигнуть около 17 млн рублей.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»