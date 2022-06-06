В суде по делу группы Автуховича начался допрос Виктора Снегура, пишет “Гродненская правда”.

Виктор Снегур обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 357, ч. 4 ст. 295, ч. 3 с. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси.

Согласно следствию, Виктор Снегур, будучи жителем приграничного с Украиной агрогородка, обладавший криминальными связями, помогал в незаконном пересечении белорусско-украинской границы. Обвиняемый организовал в ноябре 2020 года «незаконные коридоры» Николаю Автуховичу и Артуру Попку. Кроме того, вместе с ними осуществлял доставку в Беларусь оружия, приобретенного в Украине.

В ходе дачи показаний Виктор Снегур рассказал, что родился в Украине, однако вместе с родителями переехал в Беларусь, где все время и проживал. Окончил школу, отслужил в армии. После службы начал интересоваться оружием, стрельбой. В 2014 году был осужден и два года находился в местах лишения свободы. Из всех 12 обвиняемых, по словам Снегура, знаком он был только с Николаем Автуховичем, причем уже много лет.

– Мы были в приятельских отношениях. Иногда созванивались и переписывались по бытовым вопросам, – рассказал суду Виктор Снегур.

– Что Вам известно о деятельности Автуховича? – спросила прокурор.

– У него была своя фирма такси. Он сидел. Не помню, за налоги или оружие… – ответил Снегур.

– Об его общественной деятельности знали?

– Не помню. Что-то с профсоюзами… Встречался с кем-то.

Если верить Виктору Снегуру, о террористической деятельности Автуховича он ничего не знал. Хотя кое-что общее у них все же было: оба выступали «против курса действующей власти». Обвиняемый рассказал, что «относился с подозрением и с опаской к тесным отношениям с Россией».

– По какой причине? – спросила прокурор.

– Потому что, исходя из истории, Россия всегда была врагом для Беларуси, – ответил обвиняемый.

Та самая роковая встреча приятелей, которая и привела Виктора Снегура на скамью подсудимых, состоялась в ноябре 2020 года. Тогда Автухович обратился с просьбой помочь попасть в Украину. Нелегально. На просьбу ответ получил положительный. Договорились, что Автухович приедет к деревне, рядом с которой проживал Снегур. Однако приехал он не один, а с незнакомцем, которого, как позже окажется, зовут Артур Попок.

Границу переходили в лесу. На все ушло около 30 минут, на той стороне путников встретили. Договорились, что на обратной дороге Автуховича с Попком Снегур тоже сопроводит. Для чего они стремятся в Украину, обвиняемому было неизвестно, однако в один из дней, что они там находились, он написал смс Автуховичу и поинтересовался, как у них дела и чем они занимаются. «Все нормально, собираем «металлолом» – ответил Виктору Николай.

– Как поняли это сообщение? – спросила гособвинитель.

– Подумал, что, возможно, это оружие, – признался обвиняемый. – Но не думал, что они будут возвращаться «с железом».

Как выяснится позже, из Украины в Беларусь Автухович с Попком действительно возвращались «с железом». «Сразу полетели рюкзаки, а потом Николай и Артур побежали через границу», – рассказал Виктор Снегур.

Незаконная переправа, как тогда казалось, увенчалась успехом. Виктор Снегур встретил приятелей, отвел их к себе домой. Там они поели, потом «сидели в телефонах». Позже обвиняемый отвез их к той же деревне, у которой встретились в прошлый раз. Они пересели в другую машину, попрощались и уехали. Куда направляются, Автухович с Попком не сообщили. Виктор Снегур, по его словам, отправился домой.

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