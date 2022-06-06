Республиканский список экстремистских материалов 1 июня пополнился новыми ресурсами, среди которых как страницы общественных инициатив и СМИ, так и личные страницы пользователей и даже приложение. Согласно перечню, опубликованному на сайте Мининформа, соответствующие решения были приняты судом Партизанского района Минска.
В него вошли:
Telegram-чаты «Жабинка 97%», «Фрунзенский 97%», «Чат 97%», «Ошмяны 97%», «Светлогорск 97%», «Речица 97%», «Слоним 97%», «Новогрудок 97%», «Зарубежье 97%», «Жлобин 97%»;
YouTube-каналы «NEXTA Archive», «NEXTA», «NEXTA Live»; страницы «NEXTA» в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Instagram;
интернет-сайты, соцсети и каналы By_Help;
интернет-сайт, соцсети и каналы belarusam.pl;
интернет-сайт, соцсети и каналы Media Solidarity Belarus;
интернет-сайт, соцсети и каналы BYSOL;
интернет-сайт и соцсети Voices From Belarus;
интернет-сайт и соцсети Digital Solidarity, а также одноименное приложение в App Store и Google Play;
страницы руководителя BYSOL Андрея Стрижака в соцсетях, его YouTube- и Telegram-каналы;
страница сооснователя BYSOL Ярослава Лихачевского в Facebook;
страница сооснователя BYSOL Алексея Кузменкова в Facebook;
страница сооснователя BY_help Алексея Леончика в Facebook;
страница активистки Марии Забары в Instagram;
страница основательницы Voices From Belarus Александры Зверевой в Instagram.
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