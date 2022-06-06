На адрес посольства Франции в Москве пришла посылка из Крыма, отправителем которой значится итальянский кинопродюсер Пьетро Нотарианни, умерший в 2006 году.

Внутри посылки находились шесть свертков с неизвестным содержимым, одна кость, завернутая в газету, сверток с названием «шприц», 11 бахил, пластиковая банка и пояснительная записка со следующим текстом на французском:

«Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P. S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте».

Сейчас содержимое посылки изучают в полиции.

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