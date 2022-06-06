В результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии погибли 85 человек.
Согласно информации, пять боевиков ворвались в здание церкви во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам, также они пытались взять в плен священника. После этого нападавшие привели в действие взрывное устройство.
По словам общественного деятеля народа йоруба, профессора Банджи Акинтойе, в результате атаки на церковь было убито 85 человек. Он призвал губернатора принять меры и объявить чрезвычайное положение в связи с действиями представителей народа фулани, которые предположительно совершили нападение.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!