Сотрудники столичного наркоконтроля задержали неработающего 33-летнего жителя пристоличья, сообщает МВД.
На приусадебном участке фигурант высадил в парнике свыше 400 кустов растения рода “каннабис”. В его доме также было оборудовано помещение, приспособленное для выращивания конопли. Там были обнаружены и изъяты еще 12 кустов растения, оборудование для их выращивания, более килограмма высушенной и готовой к употреблению марихуаны.
Со слов задержанного, коноплю он выращивал исключительно для себя, поскольку давно пристрастился к курению марихуаны.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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