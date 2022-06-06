Сотрудники столичного наркоконтроля задержали неработающего 33-летнего жителя пристоличья, сообщает МВД.

На приусадебном участке фигурант высадил в парнике свыше 400 кустов растения рода “каннабис”. В его доме также было оборудовано помещение, приспособленное для выращивания конопли. Там были обнаружены и изъяты еще 12 кустов растения, оборудование для их выращивания, более килограмма высушенной и готовой к употреблению марихуаны.

Со слов задержанного, коноплю он выращивал исключительно для себя, поскольку давно пристрастился к курению марихуаны.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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