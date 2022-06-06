Анатолий Глаз ответил на вопрос агентства «ТАСС» об очередном пакете санкций ЕС в отношении Беларуси:

“Мы спокойно изучили этот пакет. В принципе, в действиях евробюрократов видна четкая логика. Если они активно говорят про ценности и свободу передвижения, то будут запрещены авиаперелеты без всякого разбирательства. Если речь о повышении мобильности, то закроют границы и перестанут выдавать людям визы, запретят грузоперевозки, бросив на произвол судьбы, в том числе, логистические компании и их работников. Если говорят про поддержку свободы слова – то запретят журналистов и СМИ с альтернативной точкой зрения.

Так что, когда Евросоюз начал активно пытаться решать словами проблему мирового голода, введение санкций против крупнейшего мирового производителя калийных удобрений было ожидаемо. В этот раз уйти от ответственности не удастся. Мы будем постоянно напоминать, что в усугублении проблемы мирового голода из-за нехватки удобрений, увеличении количества жертв этой беды виноваты чиновники Евросоюза.

В санкционные списки включили главу Центризбиркома за проведение референдума, за которым ЕС даже не наблюдал! Что это? Я отвечу: примитивная попытка принуждения к исполнению своей воли. Притом бесполезная для наших реалий.

Красноречивы также санкции в отношении производителя общественного транспорта – ОАО “Белкоммунмаш”. Это как раз вписывается в основную цель всех санкционных пакетов – максимально ухудшить жизнь простых людей. Поскольку за прошедшие годы ничего не получилось – дошли уже и до общественного транспорта. Отрадно, что после таких шагов имидж ЕС в глазах простых белорусов все более обретает свои подлинные очертания.

Кстати, хотел бы поздравить всех коллег – журналистов, попавших в текущую номинацию. Это означает, что они свободны от зарубежного диктата, способны противостоять заказному мейнстриму и как раз-таки гарантируют тот плюрализм мнений, о котором на словах так печется ЕС.

Понятно, что главная цель гибридной агрессии ЕС – задушить белорусов, подчинить их волю и лишить суверенитета, заменив его образами и фантиками. Это изначально было утопично, а сейчас и вовсе комично. Чем раньше в головы тех европейских чиновников, которые все еще способны к критическому мышлению, придет это осознание, тем меньше глобальных бед они натворят.

Еще раз хотел бы напомнить, что односторонние принудительные меры прямо нарушают международное право, идут вразрез с обязательствами стран-членов ЕС в рамках универсальных и региональных международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ.

На все недружественные шаги белорусской стороной будет дан адекватный ответ. Как и в предыдущих ситуациях, руководство страны предпримет эффективные меры, чтобы эти акты экономической агрессии практически не влияли на жизнь белорусов.

Многие вопросы, конечно, можно было бы обсуждать и решать в рамках равноправного конструктивного диалога. Наши условия и ожидания для его начала Евросоюзу известны”, — говорится в сообщении.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»