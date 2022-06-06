Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключает возможность ввода миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на подконтрольные РФ территории Украины, а также в «Донецкую и Луганскую народные республики».
«Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на «освобожденных» территориях Украины, «Донецкой и Луганской народных республик», – сказал Картаполов в понедельник журналистам, сообщает Интерфакс.
«Мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть», – добавил Картаполов.
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