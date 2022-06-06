Белгидромет опубликовал прогноз погоды в Беларуси с 7 по 9 июня. В Беларусь наконец-то придет летняя жара. И если 7 июня, во вторник, максимальная дневная температура воздуха прогнозируется 24-29 градусов тепла, будет переменная облачность и практически без осадков, то 8 и 9 июня по Беларуси уже 23-30 градусов. А 9 июня по югу страны даже до +32! Ночная температура тоже высокая – до +17.

8 и 9 июня территория Беларуси будет находится под влиянием теплой воздушной массы южного происхождения. Погоду на северо-западе страны будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с юго-востока Польши. Этот фронт принесет в северо-западные районы Беларуси кратковременные дожди и грозы.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»