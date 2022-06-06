«Мастера резьбы по дереву буквально охотятся за ними»

Эти самые наросты называются капами и сувелями (свилями). Лесоводы считают стволы таких деревьев порочными, поскольку капы образуются из многочисленных мелких древесных узелков спящих почек, а сувели возникают благодаря сложному переплетению изогнутых (свитых) в разные стороны годовых колец. Специалисты научного отдела Национального парка отмечают, что природа образования этих наростов до конца не изучена, пишет Вечерний Брест.

«Считается, что начало образованию свили могут дать механические повреждения коры дерева, проникновение в дерево грибов, бактерий, вирусов, насекомых. Некоторые ученые считают, что причинами формирования сувелей могут быть аномальные погодные условия (например, внезапные весенние морозы), изменение радиационного фона, особый минеральный состав почвы, геологические разломы и т.д.», – говорят сотрудники пущи.

Но если у специалистов по заготовке леса такое дерево с наростами считается с пороком развития, относится к фаутным и удаляется в первую очередь, то мастера резьбы по дереву буквально охотятся за капами и сувелями, превращая эти «пороки» в великолепные произведения искусства.

«Сувели и капы очень ценятся у деревообработчиков, потому что древесина этих причудливых природных образований превосходит по красоте природного рисунка обычную древесину. В большинстве случаев, при правильном распиле, можно наблюдать удивительные явления – хаотичное переплетение волокон древесины создает неповторимые по рисунку и направлению перламутровые участки, которые в прямом смысле слова, светятся, отражая в себе дневной свет. Рисунки и цвета древесных волокон могут быть разные, в основном – розово-жёлтые, соломенные и темно-жёлтые с глубоким перламутровым свечением на срезе. Иногда попадаются сувели глубокого темного или зеленоватого цвета, если нарост вырос, например, в заболоченной местности. Также сувель тверже и стабильнее древесины ствола дерева, поэтому при обработке и использовании в качестве готового изделия (например, рукоятки ножа, ружейного приклада, шкатулки, посуды и пр.) лучше выдерживает нагрузку. В народе сувели зачастую называют древесная кость – после полировки и пропитки различными маслами древесина выглядит как кость, а тонкие распилы нароста просматриваются буквально насквозь», – объясняют причину такого интереса специалисты.

Из-за того, что пущанские леса не подвергаются массированной вырубке, а деревья достигают максимального возраста, в Национальном парке можно встретить сувели до двух метров в обхвате. Отмечается, что они растут в два-три раза быстрее самого дерева.

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