Правительство поручило контролирующим и надзорным органам сократить до минимума проверочную нагрузку на бизнес.
“Решения о включении в план выборочных проверок и проведении внеплановых проверок будут приниматься лично руководителем контролирующего органа и под его персональную ответственность
Длительность проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней, за исключением проверок, проводимых по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу”, — говорится в сообщении.
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