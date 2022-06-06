Изображение носит иллюстративный характер

Правительство поручило контролирующим и надзорным органам сократить до минимума проверочную нагрузку на бизнес.

“Решения о включении в план выборочных проверок и проведении внеплановых проверок будут приниматься лично руководителем контролирующего органа и под его персональную ответственность

Длительность проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней, за исключением проверок, проводимых по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу”, — говорится в сообщении.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА