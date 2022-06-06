Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить возможность передачи России Софьи Сапеги, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Их контакты продолжаются на регулярной основе”, – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что считает возможным передать осужденную Софью Сапегу в Россию. “Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать”, — сказал он.

Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к 6 годам колонии общего режима. Ей вменили 7 статей УК, виновной признали по двум — о разжигании вражды и розни и незаконном сборе и распространении информации о частной жизни, пишет Смартпресс.

Кроме того, девушку обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму Br167,5 тысяч (более $67 тысяч) и судебную пошлину Br7,5 тысяч (почти $3 тысячи).

Россиянку задержали в минском аэропорту в мае 2021 года вместе с блогером Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair.

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