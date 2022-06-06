Трагедия произошла в октябре прошлого года. Двое жителей Светлогорска выпив спиртного, решили прокатиться на автомобиле. Встретив по пути знакомую, компания начала кататься по городу. При подъеме на мост по ул. Свердлова через железнодорожные пути водитель БМВ, выбрав небезопасную скорость, наехал на бордюрный камень.

От столкновения автомобиль подбросило вверх и он, пролетев несколько десятков метров, врезался на обочине в дерево. От удара БМВ разорвало на две части. Девушку с серьезными травмами доставили в больницу. Водителя выбросило из автомобиля. Он ударился о ветки дерева на высоте 5 метров. Еще одного пассажира зажало на заднем сиденье в искореженной машине. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия.

На вскрытии у водителя обнаружили токсические концентрации этилового спирта и наркотических веществ.

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