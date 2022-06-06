Александр Лукашенко 6 июня встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает пресс-служба, Лукашенко заявил, что глава РПЦ приехал в Беларусь в непростое время, и назвал его визит хорошим знаком, который указывает на единение и сплоченность «перед злыми силами».

— Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Патриарх согласился, что такой опыт и впрямь имеется.

Далее Лукашенко заявил, что «не может быть планеты без нашей цивилизации», и предположил, что справляться с трудностями ему удается с божьей помощью: «Он там смотрит же на нас, наверное. Где-то там пожурит, но и поддерживает, помогает».

Кирилл опять заверил, что, несомненно, так оно и есть.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, не поскупился на комплименты собеседнику, назвав его «близким человеком»:

— Обычно, когда идешь в какому-то главе государства, разные мысли в голове, как и что… А вот здесь — с легким сердцем. Потому что знаешь, что идешь к человеку близкому, который принял на себя огромную ответственность за безопасность, за сохранение своего народа, за сохранение самобытности своего народа, — сказал он.

Впрочем, дела у патриарха Кирилла, прямо скажем, не очень. Из-за его поддержки войны в Украине от московского патриархата откололись даже те остатки, которые были на Украине. А в Сети активно обсуждается возможность ухода патриарха в монастырь.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»