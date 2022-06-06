Белорусский артист Макс Корж заявил об отмене своих концертов в России, Латвии и Узбекистане.

“Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя. Все будет хорошо”, – написал Корж на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Макс Корж еще 24 февраля 2022 года пожелал Украине мира, а затем хранил молчание. На днях он выпустил песню “Свой дом”, в которой утверждается, что правда на стороне того, кто защищает свой дом.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»