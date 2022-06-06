Белорусское машиностроение в поиске новых возможностей на рынке РФ

Где-то в начале нынешнего века в Беларуси сложилась примерно такая тенденция: когда отечественную экономику как следует тряхнет очередным кризисом, следом после недолгой паузы начинается активизация сбытовой деятельности и производственной кооперации крупнейших машиностроительных предприятий на традиционных и новых рынках, прежде всего российском. Особенная отрасль – особенный товар, с высокой технологической сложностью и высокой добавленной стоимостью, пишет Новая Деловая Газета.

Санкционное цунами 2022г., достигшее пика в марте-апреле, совершенно понятным и предсказуемым образом отразилось на деятельности белорусской обрабатывающей промышленности. Санкции означают, что сужаются не только сбытовые (наши самосвалы или седельные тягачи и без того, мягко говоря, не слишком часто поставлялись в ЕС или США) и финансовые (первая волна рестрикций прошлась по машиностроителям еще в прошлом году) возможности предприятий.

Сужаются в первую очередь возможности промышленной кооперации – чем сложнее продукция машиностроительного предприятия, тем обширнее у него география смежников и поставщиков. Логично, что после очередной волны санкций отрасль еще активнее ищет в России, ЕАЭС, СНГ не только покупателей, но и партнеров.

При этом ни для кого не является секретом то, что санкции уже негативно повлияли на состояние обрабатывающей промышленности в целом и машиностроения в частности: это следует из статистики за первые 4 месяца нынешнего года.

Справка «НДГ». По данным Белстата, объемы производства обрабатывающей промышленности РБ в январе-апреле 2022г. составили 96,7% соответствующего периода 2021г. в сопоставимых ценах, или BYN47,562 млрд. Для сравнения: в горнодобывающей промышленности этот показатель оценивается в 104,3%, при производстве и транспортировке электроэнергии, газа, пара, горячей воды и кондиционировании – в 100,4%, при водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов – в 99,3%.

Пробежимся по новостной ленте, чтобы посмотреть, о каких планах и свершениях рапортуют сейчас крупные машиностроительные предприятия Беларуси.

От Питера до Сочи

МАЗ в первых числах июня принимал гостей – делегацию топ-менеджмента ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), возглавляемую гендиректором дивизиона «Силовые агрегаты» Константином Рухани. Официальное коммюнике лаконично: принимающая сторона и российские гости «обсудили работу в условиях санкционного давления, продажи техники на российском рынке, нормативно-технические требования к экологическим стандартам».

Повестка естественная, за ней стоит чрезвычайно значимая для отечественного машиностроения еще с советских времен проблема моторной базы. Без двигателя не тронется с места даже самое инновационное и конструктивно совершенное транспортное средство. Шансы оснастить любую белорусскую технику моторами европейского (или, даже точнее, немецкого) производства в связи с санкциями, так сказать, предельно сужаются.

А с Ярославским моторным белорусские предприятия сотрудничали с незапамятных времен. Поэтому и сделана ставка на «Силовые агрегаты». Сообщается, что «по итогам встречи были выработаны стратегии по продвижению и реализации техники МАЗ с двигателями внутреннего сгорания производства Ярославского моторного завода». Что тоже хорошо: не только выпускать совместно, но и продавать совместно значительно легче, чем порознь.

Двигатели внутреннего сгорания – конечно, это наше всё. Точнее, не всё: в связи с форсированным переходом мировой автотранспортной отрасли к электромобилям (EV) не меньше вопросов вызывают аккумуляторы. И в досанкционные времена производители EV в недружественных странах начиная с легендарной Tesla сетовали, что не могут обеспечить безопасность поставок сырья для электроаккумуляторов, а уж сейчас… Стоп, кажется «Белкоммунмаш», ведущий отечественный производитель электробусов, троллейбусов, трамваев и зарядной инфраструктуры, аккумуляторами себя точно обеспечил.

«БКМ Холдинг» на днях заключил контракт о поставке литий-ионных аккумуляторных батарей для 97 троллейбусов с увеличенным до 20 км автономным ходом. И не с кем-нибудь, а с компанией «Рэнера», отраслевым интегратором, входящим в госкорпорацию «Росатом». ООО «Рэнера» достаточно известно среди промышленников, поскольку производит системы накопления энергии не только собственно для энергетики, но и для электротранспорта и спецтехники. Батареями «Рэнера» оснастят партию троллейбусов модели 32100D серии Olgerd, причем первые машины уже этим летом выйдут на маршруты Санкт-Петербурга.

«По сравнению с традиционными свинцово-кислотными и щелочными аккумуляторами литий-ионные батареи обладают более высокой энергоемкостью, длительным сроком службы и экологичностью. Применение таких современных накопителей энергии на троллейбусах позволит городу организовать новые транспортные маршруты и сделать перемещение пассажиров комфортным и безопасным», – цитирует БелТА гендиректора «Рэнера» Александра Камашева.

Гендиректор «БМК Холдинг» Олег Быцко тоже считает, что «сотрудничество с ООО «Рэнера» в части установки батарей их производства позволит добиться максимального удобства в эксплуатации и обслуживании нашей техники». Обзаведясь таким партнером, «Белкоммунмаш» получает возможность расширить сбыт за счет масштабирования питерского опыта на другие регионы РФ.

Вернемся к МАЗу – вместе с региональным центром «МАЗ-Юг» в Ростовской области он продемонстрировал спецтехнику для дорожных и строительных работ на отраслевом Форуме дорожных инициатив в Сочи. Это всё то же продвижение продукции белорусского машиностроения в региональном разрезе, да еще в таком востребованном сегменте, как спецтехника. Обширная территория России подразумевает устойчивый спрос на дорожную технику: при протяженных коммуникациях и множестве разноуровневых бюджетов везде периодически идет ремонт покрытия или строительство нового. Как свидетельствует опыт ряда дальневосточных регионов РФ, продукция МАЗ для дорожников в силу эксплуатационных характеристик способна застолбить за собой эту отраслевую нишу. Учитывая не вполне благоприятные для МАЗа тренды российского рынка грузовых автомобилей, это может стать одним из путей поддержания продаж в кризисные времена.

От лизинга до брендинга

Углубление сотрудничества отечественных машиностроительных предприятий с российским бизнесом касается не только профильных компетенций, моторов и аккумуляторов. Взаимодействие развивается и в плоскости нематериальной – будь то финансы или интеллектуальная собственность, брендинг, маркетинг.

Первый из примеров такого партнерства – соглашение о сотрудничестве управляющей компании «Амкодора» и АО «Сбербанк Лизинг», сообщение о котором появилось 1 июня. Если кратко, «СберЛизинг» становится официальным партнером белорусского производителя спецтехники. Опять речь идет о спецтехнике, и потому излишне объяснять, насколько продуктивным может быть использование при реализации столь специфической продукции, предназначенной преимущественно для организаций, лизинговых схем, да еще под маркой «Сбера».

«Продукция «Амкодор» может стать отличной альтернативой дефицитным брендам и закрыть потребности наших клиентов в самом широком ассортименте спецтехники. Бесперебойность поставок дает возможность четко планировать производственный процесс, а наличие субсидии позволяет получить значительную экономическую выгоду», – цитирует БелТА гендиректора АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслава Спирова.

Его коллега, замгендиректора «Амкодора» по коммерческим вопросам Олег Дикун, поясняет: «Для нас важны наши клиенты. Мы стремимся предоставить им не только качественную и современную технику, но и выгодные финансовые условия для ее приобретения». Лизинг хорошо стимулирует сбыт любого товара, который не является объектом непосредственного потребления, а также дает возможность дополнительных выигрышей для компании – при налогообложении, амортизации и т.п. Что немаловажно, и лизингодатель солидный – «Сбербанк Лизинг» лидирует на российском лизинговом рынке.

Теперь о собственности интеллектуальной: товарные знаки (ТЗ) Белорусского автомобильного завода «БЕЛАЗ» и BELAZ теперь признаны в РФ общеизвестными, причем с приоритетом с 2016г. Соответствующее решение принято коллегией Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которая внесла в перечень общеизвестных в РФ ТЗ «БЕЛАЗ» под №244 и ТЗ BELAZ под №245 соответственно 5 и 9 мая 2022г. «Это позволит существенно повысить защиту ТЗ от неправомерного использования, а также имидж компании на рынках сбыта карьерной техники. Правовая охрана данных товарных знаков на территории РФ будет осуществляться бессрочно», – цитирует БелТА пресс-службу жодинского предприятия.

Справка «НДГ». Согласно исследованиям лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, среди более 2,5 тыс. респондентов практически во всех регионах РФ товарные знаки белорусского предприятия оказались известны более 90% опрошенных. При этом 95% респондентов ассоциируют их с такими товарами, как автомобили-самосвалы, тягачи, запчасти к ним, 94% идентифицировали эти ТЗ с ОАО «БелАЗ» – управляющей компанией одноименного холдинга, 93% назвали компанию правообладателем ТЗ.

Таких сообщений в новостных лентах будет появляться все больше. И не потому, что в пресс-службах машиностроительных предприятий неистощимые копирайтеры.

При всей болезненности санкционного удара он заставляет нас вспомнить, где основной рынок сбыта отечественной промышленной продукции. Да, на нем вряд ли все окажется оптимистично, безооблачно и высокомаржинально. Но лишь с опорой на российские сырье, комплектующие, технологии, спрос, бизнес-модели и т.п. белорусские машиностроители сегодня могут парировать ухудшение конъюнктуры и задуматься о повторном освоении других рынков.

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