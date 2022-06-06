Получение травм на рабочем месте на производстве – явление, к сожалению, не редкое.

В текущем году на территории региона в результате несчастных случаев на производстве погибли 8 человек и тяжело травмированы 28 работников. При этом в организациях государственной формы собственности зафиксировано 11 случаев, коммунальной – 14, частной – 10.

Так, вечером 24 мая в городскую больницу с травмой глаза доставлен 28-летний житель Могилева.

Установлено, что мужчина в течение рабочей смены на участке изготовления спинок и сидений механосборочного цеха осуществлял на станке-автомате гибку петлевого крючка из проволоки. Выключая станок перед перерывом на обед, рабочий обратил внимание, что в мотке с проволокой заканчивается материал. Чтобы сэкономить время после обеда он решил произвести замену нового мотка, не надевая ни очков, ни перчаток, которые уже успел снять. В ходе замены мотка на новый мужчина щипцами перерезал проволоку и ее конец отпружинил ему прямо в правый глаз. Произошло проникающее травмирование роговицы глаза. Пострадавший был госпитализирован.

Следователем проведен осмотр места происшествия и опрошен очевидец произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.

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