6 июня начинается суд по «делу БелаПАН», по которому обвиняют медиаменеджеров Андрея Александрова, Ирину Левшину и Дмитрия Новожилова. Андрею грозит до 15 лет лишения свободы, Ирине и Дмитрию – до 7 лет.

Вот письмо, которое коллеги получили от него накануне суда. Он просил опубликовать его в день суда.

«Дорогие друзья, вот уже четвертый месяц с момента предъявления мне окончательного обвинения, я практически не получаю писем и не знаю, доходят ли мои письма тем, кому я продолжаю регулярно писать, более-менее стабильная почтовая связь остается только с родителями.

Но по редким, не сбившимся в пути почтовым голубям, регулярным милым посылкам и вкусным передачам знаю и чувствую вашу поддержку, за которую неизменно благодарен.

Я знаю, что многие из друзей и коллег собирались навестить меня в суде, заседания которого по нашему делу начинаются шестого июня; но суд над нами будет закрытым “в целях неразглашения охраняемой законом тайны”. Что это за тайна, я пока не в курсе, уж очень она охраняема, а я пробыл в СИЗО под следствием даже меньше полутора лет, откуда мне знать.

Возможно, тайна в том, что люди, которых будут судить, ни в чем не виновны; по крайней мере, я не признаю себя виновным в том, в чем меня обвиняют.

На суд еду без лишних иллюзий, зато с чистой совестью, и даже с приятным волнением:

наконец-то увижу дорогих мне людей. Жаль, конечно, что увижу их на скамье подсудимых, но это нынче популярное место встречи хороших людей; а буду я на этом месте рядом с хорошими людьми, дружбой с которыми горжусь.

Ирина Левшина – человек с добрым сердцем и железными принципами, супер-редактор, профи высочайшего уровня. Дима Новожилов – исключительно порядочный, обязательный, отзывчивый и готовый прийти на помощь (еще одно его неоспоримое достоинство – он болельщик «Ливерпуля»). И Ира Злобина – человек с самым невообразимым сочетанием доброты, ума и красоты во всех ее проявлениях, которое я встречал в жизни.

Я счастливый человек. Только реальный счастливчик мог угодить в такую достойную компанию. Только реальный счастливчик мог заполучить в друзья всех вас – сограждан, коллег, добрых и хороших людей. Спасибо вам за все ваше тепло, солидарность и поддержку! С ними я чувствую себя абсолютно спокойно и уверенно. Жаль, что я не могу лично поздравить маму с Днем ее рождения, который она будет отмечать на днях. Но мы все обязательно наверстаем. Жизнь продолжается. Мы продолжаемся. История – наша история – продолжает свой ход. Ничего не заканчивается.

Пишем дальше.

Обнимаю.

Александров».

Дело рассматривается в закрытом судебном заседании в помещении суда Минского района. Обвиняемыми проходят четыре фигуранта – Андрей Александров, Ирина Злобина, Дмитрий Новожилов и Ирина Левшина, пишет БелТА.

Как ранее сообщили в прокуратуре города Минска, Александрову и Злобиной инкриминирована подготовка с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 человек для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Они оплачивали административные штрафы, счета за питание в местах содержания и отбывания административных арестов, счета за услуги адвокатов, участвующих в административных и уголовных процессах, а также оказывающих иную юридическую помощь.

Их же обвиняют в том, что они оказывали помощь иностранной организации “Байхэлп” и ее представителям в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

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