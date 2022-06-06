Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет в Сербию “возмутительными действиями”.

“Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики — заблокирована международная деятельность Сербии (по крайней мере на данный момент) на российском направлении”, — прокомментировал ситуацию Лавров в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, это еще одна очень “наглядная и поучительная” демонстрация того, насколько далеко НАТО и Европейский союз могут пойти в задействовании “самых низкопробных” способов воздействия на тех, кто ставит национальные интересы выше межгосударственных.

Лавров сообщил, что Москва пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича в ближайшее время посетить РФ, и выразил надежду на то, что ЕС этому не помешает: “Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь, рейсовый или специальный, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего в общем-то все приличия Брюсселя и его клиентов”.

Как сообщалось, в воскресенье сербская газета “Вечерне новости” со ссылкой на источники заявила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова.

Таким образом, намеченный на 6-7 июня визит Лаврова в Сербию “оказался под большим вопросом” не по вине Белграда.

Издание также опубликовало снимок документа, запрещающего пролет самолета главы МИД России над территорией Черногории. На фрагменте документа от 5 июня, подписанном неким черногорским официальным лицом, в разделе о номере разрешения есть пометка “not granted”.

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