В Лондоне перед Букингемским дворцом прошел красочный парад в честь 70-ти лет правления Елизаветы Второй. Он завершил четырехдневные празднования Платинового юбилея королевы.

Красочный парад в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы Второй прошел в ЛондонеОткрыли этот красочный парад солдаты, представлявшие различные подразделения армий стран Британского Содружества наций.

Красочный парад в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы Второй прошел в Лондоне96-летняя королева сказала, что глубоко тронута парадом, проведенным в честь 70-летия ее правления. “Когда дело доходит до того, как отметить 70-летие вашей королевы, нет руководства, которому можно было бы следовать. Это действительно впервые. Но я была польщена и глубоко тронута тем, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой платиновый юбилей”, – говорится в обращении Елизаветы Второй.

Фото: Reuters

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА