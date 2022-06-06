В Лондоне перед Букингемским дворцом прошел красочный парад в честь 70-ти лет правления Елизаветы Второй. Он завершил четырехдневные празднования Платинового юбилея королевы.

Открыли этот красочный парад солдаты, представлявшие различные подразделения армий стран Британского Содружества наций.

96-летняя королева сказала, что глубоко тронута парадом, проведенным в честь 70-летия ее правления. “Когда дело доходит до того, как отметить 70-летие вашей королевы, нет руководства, которому можно было бы следовать. Это действительно впервые. Но я была польщена и глубоко тронута тем, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой платиновый юбилей”, – говорится в обращении Елизаветы Второй.

Фото: Reuters

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