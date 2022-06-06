На форму фанатов видеоигры разгорелся нешуточный спор, который привел к преступлению: пользователь выложил секретные данные о современном китайском оружии.

Авторы War Thunder недавно добавили в свою онлайн-игру модели реальных боевых машин, которые приняты на вооружение современными армиями. После такого масштабного обновления геймеры начали спорить на форуме проекта об аутентичности оружия. Во время жарких обсуждений один из китайских пользователей, чтобы доказать свою правоту, опубликовал документ с техническими характеристиками реального боеприпаса китайской армии, пишет dev.by.

Как выяснилось, в документе содержались совершенно секретные тактико-технические характеристики противотанкового снаряда. Также в документе была подробная схема корпуса, показатели бронепробиваемости, начальная скорость с учетом температуры окружающей среды и многое другое. Но спорщику этого было мало — он опубликовал фотографию самого снаряда. Сразу же после этого модераторы форума немедленно забанили пользователя, и теперь никто из форумчан не знает, кто был на самом деле этот загадочный собеседник.

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