ЗАО «Рено Россия» переименовано в АО «Московский автомобильный завод “Москвич”». Изменения зарегистрированы налоговой в ЕГРЮЛ. Компания «Рено Россия» ранее управляла московским заводом по производству автомобилей Renault, сообщает Коммерсантъ.

Изменения в реестр были внесены 3 июня. Налоговая также зарегистрировала смену руководителя. Яна Птачека из Renault сменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность замглавы дептранса Москвы. АО «Московский автомобильный завод “Москвич”» контролируется департаментом городского имущества Москвы (через ООО «Центр развития технологий» и АО «Особая экономическая зона “Зеленоград”»).

Российские активы группы Renault перешли в госсобственность в середине мая. Власти Москвы получили контроль над заводом компании, они объявили о возобновлении производства марки «Москвич». Доля Renault в АвтоВАЗе перешла к подведомственному Минпромторгу РФ Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту с опционом обратного выкупа.

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