Сегодня начался суд по делу бывшего адвоката Андрея Мочалова. Свое мнение по поводу этого дела высказал его бывший коллега Дмитрий Лаевский.

“Сегодня стало известно, что назначено к рассмотрению уголовное дело (!) в отношении Андрея Мочалова, который был лишен адвокатской лицензии летом 2021 года, — пишет Лаевский. — Кратко про Андрея: хороший адвокат, порядочный и смелый человек, для защиты клиентки сообщил в СМИ о применении к ней насилия со стороны органа дознания, за что в отношении Андрея было возбуждено дисциплинарное производство, по которому назначено взыскание в виде исключения из коллегии адвокатов.

Андрею вменяют в вину “использование заведомо подложных документов” (ч. 1 ст. 380 УК) – удостоверения адвоката и ордера на защиту человека.

Утверждается, что зная про вынесение решения дисциплинарной комиссии о наложении взыскания в виде исключения его из коллегии, он пошел в суд защищать клиентку, где, как и обычно, предоставил удостоверение и ордер. И вот якобы это является умышленным использованием “заведомо подложных” документов.

Объясню, почему такое обвинение не имеет правовых оснований.

По законодательству того времени (по состоянию на май-июнь 2021) решение дисциплинарной комиссии о применении дисциплинарного взыскания в виде исключения из коллегии – это еще не значит, что человек исключен из коллегии.

Потому что непосредственно исключение из коллегии производилось не дисциплинарной комиссией, а советом коллегии (который, кстати, мог и не согласиться с постановлением дисциплинарной комиссии).

А значит, осведомленность адвоката про решение дисциплинарной комиссии – это вовсе не является осведомленностью о том, что он исключен из коллегии и не может практиковать.

Потому что адвокат утрачивает право практиковать лишь тогда, когда состоялось решение совета и оно ему вручено. До этого момента адвокат не только вправе, но и обязан продолжать исполнение своих функций защитника.

Андрея же никто на заседание совета коллегии не вызывал, про это заседание ему не сообщалось, про какие-либо решения совета в отношении него не уведомляли. Более того, на момент этого всего у Андрея и лицензия на адвокатскую деятельность не была прекращена Минюстом.

Копию решения совета об исключении Андрея бдительные коллеги из совета Минской областной коллегии адвокатов отправили в суд только тогда, когда Андрей там был в заседании в качестве защитника по резонансному делу. Так Андрей и узнал, что он перестал быть адвокатом. Все его действия до этого момента, включая использование документов адвоката, абсолютно правомерны.

Так что нет “заведомости” по поводу невозможности использовать удостоверение и ордер (человек не знал про заседание совета и его решение), нет подложности документов (удостоверение изготовлено в БРКА, а ордер выписан правомерно), нет противоправной цели. То есть нет состава преступления в принципе. Дело не должно было направляться в суд. Это бесспорная ситуация, в которой с точки зрения права единственно возможный вариант – оправдательный приговор. У суда есть шанс показать всему миру, что в Беларуси есть правосудие. Будем наблюдать”.

Пока наблюдения, прямо скажем, не воодушевляют.

Защитником Андрея является адвокат Виталий Брагинец, который в настоящий момент отбывает административный арест за неповиновение милиции. Мочалов заявил в судебном процессе ходатайство отложить судебное заседание до среды, 8 июня, поскольку срок отбывания наказания В.Брагинцем истекает 7 июня. Однако судья это ходатайство отклонила, несмотря даже не позицию государственного обвинителя, который не возражал, сообщают коллеги Мочалова.

После этого Андрей заявил отвод суду, который также был отклонен.

Судом также было принято решение об обеспечении защиты путем вызова дежурного адвоката. Таким образом в процесс была включена адвокат Конодо Наталья Игоревна, несмотря на возражения Мочалова. Суд предоставил перерыв 20 минут для ознакомления новому адвокату с материалами уголовного дела.

После перерыва Мочалов заявил ходатайство об отказе от защиты адвоката Н.Конодо, однако суд этот отказ не принял. Также Мочалов заявил ходатайство о предоставлении перерыва на 3 суток для изучения материалов дела новым адвокатом и согласования позиции, однако суд и это ходатайство тоже отклонил, мотивируя это тем, что у защиты достаточно времени для подготовки позиции и предоставил перерыв еще на 20 минут.

Судебный процесс продолжается.

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