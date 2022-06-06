6 июня сборная Беларуси проведет второй матч в рамках дивизиона “С” своей группы в Лиге наций. Она встретится с командой Азербайджана.
Букмерские конторы отдают небольшое предпочтение сборной Азербайджана, хотя не исключают и ничью, поскольку команды примерно равны по силам.
В букмекерской конторе «Марафон», например, коэффициент на победу сборной Беларуси – 2.86, на ничью – 3.125, на победу Азербайджана – 2.64.
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев на пресс-конференции поделился ожиданиями от встречи его подопечных со сборной Азербайджана в Лиге Наций.
«Конечно, хотелось победить на старте (в первом матче белорусы проиграли словакам – 0:1 – Авт.) – заявил Кондратьев. – Тогда настроение было бы получше. Но переживать у нас нет времени. Старались хорошо разобрать ту встречу и сделать правильные выводы. Спокойно готовимся к поединку. Все еще впереди, можно все исправить.
К азербайджанскому футболу отношусь с большим уважением. Футбол в Азербайджане развивается…»
А вот главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи оценил игру белорусской команды так:
«Проанализировали игру сборной Беларуси. Они тоже играют в три центральных защитника. У них нет большой фантазии. Они одного уровня с нами, у них есть высокорослые футболисты, могут быть опасны при стандартах».
Напомним, что матч Беларусь — Азербайджан состоится 6 июня в сербском Нови-Саде и начнется в 21.45 по белорусскому времени.
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