6 июня сборная Беларуси проведет второй матч в рамках дивизиона “С” своей группы в Лиге наций. Она встретится с командой Азербайджана.

Букмерские конторы отдают небольшое предпочтение сборной Азербайджана, хотя не исключают и ничью, поскольку команды примерно равны по силам.

В букмекерской конторе «Марафон», например, коэффициент на победу сборной Беларуси – 2.86, на ничью – 3.125, на победу Азербайджана – 2.64.

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев на пресс-конференции поделился ожиданиями от встречи его подопечных со сборной Азербайджана в Лиге Наций.

«Конечно, хотелось победить на старте (в первом матче белорусы проиграли словакам – 0:1 – Авт.) – заявил Кондратьев. – Тогда настроение было бы получше. Но переживать у нас нет времени. Старались хорошо разобрать ту встречу и сделать правильные выводы. Спокойно готовимся к поединку. Все еще впереди, можно все исправить.

К азербайджанскому футболу отношусь с большим уважением. Футбол в Азербайджане развивается…»

А вот главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи оценил игру белорусской команды так:

«Проанализировали игру сборной Беларуси. Они тоже играют в три центральных защитника. У них нет большой фантазии. Они одного уровня с нами, у них есть высокорослые футболисты, могут быть опасны при стандартах».

Напомним, что матч Беларусь — Азербайджан состоится 6 июня в сербском Нови-Саде и начнется в 21.45 по белорусскому времени.

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