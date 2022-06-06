Количество зарегистрированных в свободных экономических зонах Беларуси предприятий на 1 апреля 2022 года сократилось по сравнению с 1 апреля 2021 года на 20 — до 420 предприятий, а прибыль упала на треть, пишет сайт банковских новостей Select.by.

Действующих резидентов за год стало меньше на 16, то есть 410. При этом за год снизилось и среднесписочная численность работников на предприятиях СЭЗ: на 0,9% — до 133,47 тыс. человек.

При этом результаты экономической деятельности предприятий в СЭЗ выглядели довольно противоречивыми. Их выручка от реализации продукции в первом квартале 2022 года увеличилась на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, достигнув 7,738 млрд. рублей.

Объем промышленного производства в СЭЗ увеличился на 32,7% в фактических ценах, достигнув 7,394 млрд. рублей, то есть 2,9 млрд. долларов. При этом экспорт товаров из СЭЗ за рассматриваемый период вырос на 24,3%, достигнув 2,029 млрд. долларов, а импорт товаров увеличился на 14,4% — до 1,179 млрд. долларов. Таким образом, СЭЗ обеспечили значительное положительное сальдо торговли товарами.

Оказанием услуг в СЭЗ практически не занимаются. Их экспорт увеличился на 51,9% до 23,9 млн. долларов, а импорт поднялся на 10,8% — до 41,4 млн. долларов.

Несмотря на столь впечатляющие достижения по производству и экспорту, чистая прибыль белорусских СЭЗ сократилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 34,2% и составила 285,3 млн. рублей. Это довольно странный результат, учитывая льготы, которые предоставлены резидентам зон.

Сократились в первом квартале 2022 года и инвестиции резидентов СЭЗ в основной капитал: на 12,3% в сопоставимых ценах — до 331,7 млн. рублей. Более того, инвестиции из иностранных источников в сопоставимых ценах уменьшились на 22,6% — до 59,2 млн. рублей.

Несмотря на сравнительную малочисленность компаний и их сотрудников в СЭЗ, они обеспечивают 18% всего промышленного производства в РБ, 5,4% инвестиций в основной капитал, 23,4% экспорта товаров и 13,1% их импорта. В первом квартале 2021 года данные показатели, за исключением инвестиций, были существенно ниже и составляли соответственно 16,5%, 5,7%, 19,7% и 11,7%.

Судя по приведенным данным, у белорусских СЭЗ в связи со введением санкций возникли серьезные проблемы, хотя они и меньше, чем в целом у белорусской экономики. А вот у китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» проблемы явно более серьезные. В первом квартале 2022 года его резиденты получили чистый убыток в размере 30,6 млн. рублей, что превысило чистый убыток за первый квартал 2021 года в 6,4 раза.

Правда, выручка от реализации резидентов парка увеличилась в 1,8 раза, но осталась незначительной — 123,4 млн. рублей. Объем промышленного производства вырос в 1,7 раза — до 95,4 млн. рублей. Экспорт товаров составил всего 22,6 млн. долларов, хотя и вырос на 38,7%, а импорт достиг 35,4 млн. долларов, увеличившись на 56,6%.

Столь скромные результаты объясняются, возможно, тем, что после ухудшения отношений Беларуси с ЕС использование Китаем парка для проникновения на европейский рынок стало практически невозможным.

Чем бы это ни вызывалось, инвесторы вложили в основной капитал в парке «Великий камень» в первом квартале 2022 года всего 30,4 млн. рублей, причем иностранные инвесторы — 12,3 млн. рублей. В то же время, число резидентов парка за год увеличилось на 19 — до 87. Действующих резидентов стало больше на 11, то есть 63. И работников в парке стало намного больше: на 24,8% — 2,868 тыс. человек.

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