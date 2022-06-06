Белорусская теннисная федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне и планирует обжаловать решение Международной теннисной федерации (ITF) о приостановки членства БТФ в ITF, а также об отстранении белорусских команд от участия в крупнейших командных турнирах, сообщается в телеграм-канале НОКа.

Напомним, 6 мая 2022 года Международная теннисная федерация (ITF) ратифицировала приостановку членства Белорусской теннисной федерации в ITF, основываясь на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 февраля 2022 года.

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