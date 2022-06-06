Восьмой раз Большой театр проводит международный фестиваль «Балетное лето в Большом». Завтра для зрителей его откроет гастролями Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. На сцене будет показана известная постановка «Эффект Пигмалиона», которую можно будет увидеть 7 и 8 июня.

Балет «Эффект Пигмалиона» — обращение к трагикомедийному жанру. Борис Эйфман воплотил в хореографию греческую мифологию о Пигмалионе: скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. В балете заложена глубокая психологическая драма, сплетенная в образы и художественное сценическое олицетворение, пишет mlyn.by.

— Балет «Эффект Пигмалиона», — говорит Борис Эйфман. — Хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни. В центре спектакля — дерзкая обитательница трущоб. Повстречав чемпиона по бальным танцам, она врывается в мир богатства и изумительного исполнительского мастерства. Здесь красота и обманчивая легкость движений достигаются жестоким трудом, а внешне притягательные плоды сценической славы не спасают от одиночества. Под руководством именитого танцовщика героине предстоит пройти путь пластического перевоплощения, которое, начавшись как курьезный эксперимент, завершается настоящей драмой. Необычайное упорство, душевные достоинства, прежде скрытые под накипью грубости, а также вспыхнувшая в девушке любовь к учителю и партнеру помогают ей вырасти в звезду. Однако фатальная пропасть между нищетой и роскошью может быть преодолена лишь в мире танца, уравнивающем жителей хижин и дворцов. В реальности же внутри нас навсегда остается мстительное прошлое, скрыться от которого не дано никому. Чудесное превращение не приносит героине счастья. Гармония неизменно рассеивается вместе с остатками грез. Но что есть сама жизнь, как не сон, порожденный томлением по недосягаемой мечте?..

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