Известный бизнесмен Александр Кнырович покинул пост директора по международному развитию стартап-хаба «Имагуру». Он работал в хабе с сентября прошлого года.

С чем связан уход из «Имагуру» предприниматель комментировать не стал, однако поделился будущими планами:

— Во-первых, у меня есть блог в Youtube, который я активно сейчас развиваю.

Во-вторых, формируется бизнес-сообщество из Беларуси, которое, я надеюсь, получит реальный статус в Польше, где я буду лицом, а возможно, и лидером, если сообщество так скажет. Мы будем взаимодействовать с польским государством, чтобы оно способствовало росту беларусского бизнеса на его территории. Есть огромный запрос от предпринимателей, которые только переехали или планируют переехать, на то, чтобы «обустроить» бизнес в Польше.

А пока я занимаюсь консалтингом в режиме накопления кейсов, чтобы показать свой опыт: разбираем бизнес, составляем дорожные карты, чтобы предприниматели двигались по ним с заданной скоростью, — сообщил Александр Кнырович dev.by.

Александр Кнырович руководил группой строительных компаний «Сармат» более 20 лет. Один из основателей сообщества «бизнес-ангелов» и венчурных инвесторов «БАВИН».

В 2018 году приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за уклонение от уплаты налогов и дачу взятки в крупном размере, вину не признал. Позже Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу и сократил срок наказания до пяти лет. В августе 2021 вышел на свободу, уехал из Беларуси и присоединился к команде «Имагуру» в качестве Chief International Development Officer, директора по международному развитию.

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