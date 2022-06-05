Референдум по изменению Конституции проходит в Казахстане. По состоянию на 12 часов местного времени уже проголосовали 43,7% избирателей, сообщает ЦПК страны.

Всего на референдуме имеют право голоса 11,7 млн человек.

Проект Конституции предполагает запрет на смертную казнь, членство в политических партиях для президента, судей, членов ЦИК, силовиков и некоторых других категорий служащих.

В новом варианте Основного закона декларируется, что земля, ее недра и природные ресурсы принадлежат народу, а не государству, как ранее. Государство от имени народа осуществляет право собственности.

Полномочия президента сокращаются. Вводится прямой запрет на занятие государственных постов и публичных должностей для его ближайших родственников.

Выборы в Казахстане будут проходить по смешанной системе: 70% парламента будут избираться по партийным спискам, остальные — в округах.

Всего в Конституцию предложено 56 поправок, они затрагивают треть статей. В итоге Казахстан должен превратиться из суперпрезиденткой республики в президентско-парламентскую.

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