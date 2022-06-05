Минобразования Беларуси совместно с Министерством финансов отрабатывает вопрос о повышении с нового учебного года зарплаты для всех категорий педагогов – от младшего персонала в дошкольных учреждениях до профессорско–преподавательского состава в вузах. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Иванец.

Министр образования отметил в интервью изданию «СБ», что уже идет поэтапное повышение заработной платы педагогических работников.

По его словам, за январь – апрель этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года среднемесячная зарплата, например, у учителей увеличилась на 20,2%.

К концу пятилетки зарплата учителей составит порядка 100–106% от средней заработной платы по стране, заявил Андрей Иванец.

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