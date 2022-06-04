На территории Азербайджана заблокирован доступ к главному российскому информационному агентству РИА «Новости».

МИД Азербайджана заявил, что распространение государственным информационным агентством России информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление.

«Этот шаг Госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года «воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности друг друга», а также «противодействовать угрозам сепаратизма». Тиражирование этих провокационных заявлений агентством РИА «Новости» также омрачает усилия Российской Федерации по установлению мира в регионе на постконфликтной стадии», – заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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