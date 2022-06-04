Софья Сапега через адвоката передала ЯРНОВОСТЯМ ответы на вопросы издания. В пятницу Александр Лукашенко допустил возможность передачи Сапеги властям России.

— Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая, — сказал он.

Напомним, что Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе со своим бывшим молодым человеком Романом Протасевичем. Это произошло в аэропорту Минска после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair по запросу властей страны под предлогом наличия на борту взрывного устройства.

Сапегу обвинили в администрировании экстремистских телеграм-каналов, где публиковались персональные данные силовиков и сторонников Лукашенко. Вскоре стало известно, что Протасевич начал активно сотрудничать со следствием, а недавно — о его женитьбе. Протасевич дал несколько интервью с раскаянием относительно своей прошлой политической позиции. Сапега же была 6 мая признана виновной в разжигании вражды и розни, а также незаконном сборе персональных данных. Несмотря на признание вины, она была приговорена к шести годам колонии.

В конце мая Верховный суд Беларуси сообщил, что россиянка не обжаловала приговор.

Софья Сапега является гражданской Российской Федерации, ее адвокаты добиваются помилования президентом Лукашенко или экстрадиции на родину. Кремль пообещал, что Москва будет защищать законные интересы Сапеги.

Вот ответы Софьи Сапеги на вопросы специального корреспондента ЯРНОВОСТЕЙ Екатерины Винокуровой.

— Почему вы заинтересовались политикой?

— Я жила в Республике Беларусь с пяти лет. Это мой второй дом, и так было до моего задержания. Я считаю нормальным интересоваться политической обстановкой в стране, которая тебе родная. И делать это даже необходимо.

— Вы действительно вели Telegram-канал «Черная книга Беларуси»?

— По поводу вины… Я внутренне считаю, что так было правильно.

— Связывался ли с вами Роман Протасевич после ареста?

— Протасевич со мной не связывался. Для меня он больше не существует. И мой самый правильный ответ на все вопросы про Протасевича, что мне такой человек незнаком.

— Вы хотите вернуться в Россию?

— Я очень хочу вернуться к своей семье. Где это будет, мне не важно. Мои мама и папа сделали для меня все и даже больше. Они мой дом.

— Вы получаете письма?

— Я получила три письма от родителей и больше ничего. Очень переживаю, что не смогу получать от них весточки. В остальном, условия приемлемые.

— Что вы хотите сказать россиянам, которые вас поддерживают?

— Спасибо всем, кто переживал и поддерживал мою семью. И огромная благодарность посольству Российской Федерации за поддержку.

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