Инициатива введения обязательной формы и прослушивания государственного гимна в школах Беларуси принадлежит Генпрокуратуре. Об этом рассказал глава надзорного ведомства Андрей Швед.

По его словам, прокуратура сегодня участвует во многих вопросах, которые не всегда напрямую связаны со спецификой ведомства. К примеру, по поводу решения Минобразования Беларуси ввести в школах обязательную форму, Андрей Швед заявил, что чуть ранее прокуратура направила представление по этому поводу.

– Наконец-то в школах дети будут слушать и петь наш гимн, – отмечает генпрокурор. – Будут знакомиться, что такое флаг, гимн, что такое страна и почему ее нужно любить. И я вам хочу сказать, что это все благодаря Генпрокуратуре.

Он также рассказал, что прокурорские работники посещали детские сады с целью просвещения общественности по данным вопросам. Родители поначалу недоумевали, зачем это нужно, но после мероприятия изменили свою точку зрения.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»